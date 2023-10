Sandy e Lucas Lima são flagrados dormindo no mesmo quarto de hotel, diz jornalista

Um flagra comprometedor pode levantar as chances de uma reconciliação entre Sandy e Lucas Lima. Segundo o jornalista Gabriel Perline, do programa A Tarde É Sua, o ex-casal foi visto entrando no mesmo quarto de hotel em Dublin, na Irlanda, durante a turnê que estão fazendo juntos pela Europa.

Segundo o repórter, Sandy e Lucas deixaram o filho, Theo, com os avós, Xororó e Noely, para passar a noite juntos. Funcionários do hotel afirmaram que foram reservados quatro quartos para a família: um para a cantora, um para o músico e o filho, um para os pais da cantora e um para os seguranças.

No entanto, quem trabalha no hotel afirma ter visto o ex-casal dividindo o mesmo cômodo. Eles, inclusive, teriam visto os dois deixando o quarto na manhã do dia seguinte e até mesmo flagrado o músico com a mão sobre o ombro da cantora.

VEJA MAIS

Ainda de acordo com Perline, o som de música estava alto no quarto na noite em que o flagra ocorreu. "Uma coisa super curiosa aconteceu nessa noite, porque o som de música estava alto no quarto, e aí o papo entre os funcionários que estavam ali era: ‘Nossa, será que eles estão ensaiando? O que eles estão fazendo?’", disse o jornalista.

"Eu acho que eles aumentaram o som pra ninguém escutar", brincou Alessandro Lo Bianco, apresentador do A Tarde É Sua.

Sandy e Lucas Lima anunciaram o fim do casamento no dia 25 de setembro, após 24 anos de relacionamento. Na ocasião, eles afirmaram que a decisão foi tomada de forma amigável e que continuariam amigos.

*(Hannah Franco, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Tainá Cavalcante, editora web de OLiberal.com)