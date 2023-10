Sandy e Lucas falam sobre separação no Altas Horas: ‘decisão que tomamos há muito tempo’

Foi ao ar neste sábado (30) o programa Altas Horas gravado com Sandy e Lucas Lima na última terça-feira (26), um dia depois do casal ter anunciado o fim do relacionamento de 24 anos, sendo 15 anos de casados. Com o público ainda surpreso pela notícia do término, o apresentador Serginho Groisman começou a atração chamando os dois ao palco e falando sobre a decisão de não ficarem mais juntos.

“A gente conversou muito antes do programa, preciso dizer primeiro do amor que temos por eles e o respeito profissional que eles têm também. A gente já tinha marcado esse programa e eles honraram o compromisso vindo aqui. Também é o momento de saber um pouco desse impacto que está causando nas pessoas que amam vocês”, declarou Serginho.

Em seguida, foi a vez de Sandy e Lucas se pronunciarem sobre a separação, que segundo eles, foi tomada muito antes de se tornar pública.

“Não é uma coisa fácil de fazer, porque as pessoas não sabem como se portar esperando o que a gente vai fazer, mas existe uma amizade, um amor de 24 anos e isso nunca vai mudar. Pra mim e pra ele não é estranho estar aqui. A gente se ama muito, somos melhores amigos, temos um fruto lindo que é o Theo, de 9 anos, nosso filho que é a prioridade”, declarou a cantora.

“Estamos conversando há muito tempo. É uma decisão que tomamos há muito tempo. Precisamos organizar a nossa vida, organizar o Theo para trazer essa notícia. A gente entende que essa notícia tem que ser do mundo. Também foi um processo longo e de muita conversa, descobrimos um carinho diferente. Um casal com filhos nunca se separa”, disse o músico.

Sandy continuou explicando que a decisão foi tomada “faz um tempinho” e não foi “uma coisa impulsiva”.

“As pessoas especulam, é muito doloroso, não comunicamos para as pessoas assim que decidimos. Está tudo bem entre nós, é uma decisão amadurecida”, seguiu Sandy.