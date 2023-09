Fãs de Sandy especulam aproximação de Lucas Lima com companheira de musical; saiba quem é

Com o anúncio da separação de Sandy e Lucas Lima, muitos fãs da cantora trouxeram à tona uma desconfiança de meses. Nos grupos de fã-clubes da cantora e de seu irmão Junior, e também nas redes sociais, começou a aparecer o nome de Bruna Guerin.

A atriz fez par romântico com Lucas Lima em seu primeiro papel como ator de teatro. Os dois atuaram no musical “Once”, que ficou em cartaz até maio em São Paulo, e retornará à cidade em janeiro do ano que vem. Nas apresentações que fizeram em programas de TV e internet para divulgar o musical, não foram poucas as teorias sobre “um clima”. Agora, com o anúncio, essas teorias retornaram com muita força. Principalmente quando os fãs se recordam de como foi a preparação do ex-marido de Sandy para encarar o palco.

Solteira desde que terminou o namoro com o ator Gabriel Godoy, Bruna, de 38 anos, é uma atriz de teatro em franca ascensão. Premiada nos palcos pela voz doce e melodiosa, tmbém se tornou uma queridinha do cinema e do streaming. Em 2015, ela ganhou o Prêmio Bibi Ferreira de Melhor Atriz por “Urinal, o Musical”. Na última publicação que Sandy fez celebrando a união com Lucas, em 12 de setembro, Bruna deixou três corações nos comentários. Tanto a atriz como a cantora se seguem nas redes sociais.