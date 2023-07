Sandy lança audiovisual para celebrar seus 33 anos de carreira: ‘me senti muito prestigiada’

A cantora Sandy conseguiu reunir uma constelação para a gravação do seu novo trabalho, liberado para o público no último dia 30. Para marcar essa etapa profissional, ela recebeu jornalistas de todo o Brasil em coletiva de imprensa, o Grupo Liberal conversou com a cantora de forma online.

“Nós, Voz, Eles - Ao Vivo” foi gravado no final do ano passado, no Vibra São Paulo. O álbum completo, que conta com 12 convidados especiais: Agnes Nunes, o pianista Amaro Freitas, Anavitória, Melim, Maria Gadú, IZA, Thiaguinho, Xororó, OUTROEU, Vitor Kley e Wanessa Camargo.

VEJA MAIS

“A logística foi muito complexa, deu bastante trabalho para a equipe, mas eles fizeram um trabalho tão lindo. Quando eu soube que ia todo mundo, fiquei muito impressionada. Ver a ver a força disso, como a gente conseguiu reunir artistas tão ocupados. Me senti em um festival. Faltaram só a Ludmilla e o Mateus Asato, que estavam cumprindo suas agendas. Mas ver o esforço de grandes artistas por estarem lá, me senti muito prestigiada, amada, acarinhada mesmo”, disse a cantora.

“O quão emocionante foi e quanto eu me senti honrada e prestigiada com a presença de tantos artistas, que veio me enriquecer demais nesse DVD. Eu estou muito satisfeita com o resultado, desde o primeiro momento que eu vi, eu me transporto de novo para aquela noite. A vibe estava muito bonita", acrescenta.

Esse projeto audiovisual consolida quase cinco anos de sucesso, desde a primeira edição, se tornando um marco na carreira de Sandy por ser o 10º DVD lançado pela cantora em seus 33 anos de estrada.

Sobre o repertório, ela conta que não sentiu dificuldade em montar: “Eu escolho as músicas mais importantes, as que eu sei que a galera gosta mais, as que não podem faltar, as que eu divulguei. Recheamos com isso, as músicas mais importantes da minha carreira solo. Esse é um registro ao vivo, do que a gente fez aqui no estúdio”.

Sem fugir de assuntos polêmicos, a cantora falou sobre a presença de Wanessa Camargo, na canção “Leve”. Ao longo de anos, elas precisaram lidar durante a adolescência, com boatos de que não tinham uma boa relação. "Essa parceria para a gente foi interessante, ver essa recepção, e colocar para trás de uma vez essa rivalidade que as pessoas colocaram no passado nas nossas vidas e nunca teve a ver com a nossa realidade. Mas foi bom agora para encerrar de uma vez por todas com essa questão, com uma coisa construtiva, que é a nossa música", conta Sandy.

Em turnê pelo Brasil, a cantora não tem agenda de shows no Pará. Ela conta que nesse momento, por conta da logística, não consegue se apresentar no Estado.