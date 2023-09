Sandy postou frase sugestiva um dia antes de anunciar fim do casamento; saiba qual foi

Fãs de Sandy resgataram uma postagem feita pela cantora no último domingo, 24, um dia antes do anúncio que ela e Lucas Lima fizeram sobre o fim do casamento. Na imagem, feita nos bastidores do Arena Multiplace, onde a cantora se apresentou, marcando Goiânia na localização, é possível ver no chão a frase "depois do medo, vem o mundo".

Após a separação se tornar pública, muitos viram a postagem da frase, atribuída à escritora Clarice Lispector, como o anúncio de uma nova fase de Sandy, agora solteira e pronta para redescobrir "um novo mundo".

No Dia dos Namorados, Lucas Lima escreveu uma declaração de amor para Sandy e postou em seu perfil no Instagram: Entre tantos elogios, o músico se referiu á parceira como uma "baita namorada", e por fim, usou o apelido carinhoso, com que costumava chamá-la às vezes, para dizer o quanto a amava: "minha véia que eu amo tanto". Isso foi três meses antes de os dois anunciarem a separação, que chocou muita gente, menos quem conhecia o agora ex-casal na intimidade.