Após separação, Sandy canta parabéns para Lucas Limas em show de Dublin

Sandy cantou parabéns para Lucas Lima no show de Dublin, na Irlanda, na última quarta-feira, 11. O ex-marido, que integra a banda dela na turnê europeia, está completando 41 anos. No final de setembro, eles anunciaram o fim do casamento.

VEJA MAIS

Em meio aos aplausos da plateia, Sandy puxa a canção e bate palmas. Ela e Lucas se abraçam e apontam para uma fã que estava com uma faixa parabenizando o músico. "A gente traz família na turnê, aí a gente tem o quê? Tem que botar para trabalhar, não é mesmo? Já cantou parabéns, já se divertiu, já recebeu carinho, abasteceu um pouquinho. Mas a gente ta muito feliz de fazer essa turnê juntos, tá sendo muito gostoso", disse Sandy. Lucas aproveitou o momento para dizer que os momentos estão sendo legais.

O anúncio do término

Depois de 24 anos juntos, os dois pegaram os fãs de surpresa ao anunciar que não são mais um casal. No texto publicado, eles disseram que a decisão não foi impulsiva.