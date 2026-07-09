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Rita Cadillac grava vídeo +18 com Bruna Surfistinha e mais 2 mulheres: 'prazer em todos os sentidos'

A produção marca nova fase para Raquel Pacheco, que revelou que outras duas mulheres estavam na gravação

O Liberal
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A influenciadora revelou que a experiência foi "irrecusável" e destacou a segurança e química na gravação. (Imagem: Reprodução/ Redes sociais)

Raquel Pacheco, a Bruna Surfistinha, de 41 anos, gravou recentemente uma cena de conteúdo adulto ao lado de Rita Cadillac, de 72. A aproximação entre as artistas começou antes da filmagem, com conversas e o desenvolvimento de uma amizade. Elas trocaram ideias sobre a produção.

Pacheco expressou grande admiração por Cadillac. “Eu sempre admirei muito o trabalho dela. Ela é uma mulher que sempre teve muita força e coragem na vida. Pra mim, sempre foi uma mulher inspiradora”, afirmou a influenciadora.

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Apesar da admiração, Raquel Pacheco confessou receio antes da gravação. Rita Cadillac fazia parte de seu imaginário adolescente. “Jamais passou pela minha cabeça que um dia eu conheceria a Rita pessoalmente, muito menos que teria a oportunidade de gravar um conteúdo com ela”, relembrou.

“Quando ela ficou sabendo que eu resolvi trabalhar com conteúdo adulto, imediatamente me fez um convite pra gravar com ela. Pra mim foi irrecusável”, afirmou Bruna Surfistinha. Ela complementa: “No primeiro momento, eu pensei se conseguiria ficar à vontade, porque ela é minha amiga e também uma referência da minha adolescência. Confesso que fiquei com um pouco de medo de não conseguir me sentir confortável, mas isso não aconteceu.”

Gravação com conforto e segurança

Raquel Pacheco detalhou que a gravação ocorreu em um hotel. Ao chegar, encontrou a equipe pronta e Rita Cadillac preparada. Antes de iniciar, as duas conversaram bastante, criando um ambiente leve e seguro para todos.

“Ela me deixou muito à vontade. Quando cheguei ao hotel, a equipe já estava me esperando e a Rita Cadillac também já estava pronta", descreveu Raquel Pacheco. "Conversamos bastante antes de irmos para a cama na frente das câmeras.”

A influenciadora completou: “Eu já cheguei na cena com ela supersegura, preparada e confiante de que seria muito bom para nós duas.”

Parceria promissora e futuros projetos

De acordo com Raquel Pacheco, a experiência com Rita Cadillac marcou o início de uma parceria. Novas gravações e colaborações devem acontecer em breve, com a inclusão de outros convidados no projeto.

“Foi um prazer em todos os sentidos. Gravar com a Rita foi uma honra. Ter sido convidada por ela logo no meu início nesse novo trabalho foi muito especial”, celebrou a influenciadora.

Raquel Pacheco adiantou que a parceria já está selada: “Fechamos essa parceria e teremos outras collabs, outros convidados e novas gravações. Vem muita coisa boa por aí.”

Química e satisfação com o resultado

Raquel Pacheco já assistiu às primeiras cenas e se mostrou satisfeita com o resultado. Para ela, a química entre as duas foi um dos aspectos mais importantes da gravação, resultando em um trabalho que agradará os assinantes.

“A gravação em si foi ótima. Eu consegui me sentir à vontade, e tenho certeza de que os assinantes vão gostar bastante”, avaliou. “Além de mim e da Rita, tivemos outras companhias femininas na cena.”

A influenciadora concluiu: “Já combinamos novas gravações e estou ansiosa para os próximos conteúdos. Rolou muita química, muita afinidade, e acredito que faremos muitos trabalhos juntas daqui em diante.”

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