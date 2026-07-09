Irreconhecível? Andressa Urach revela resultado de cirurgias de R$ 240 mil; veja o antes e depois!

A influenciadora e criadora de conteúdo adulto Andressa Urach, de 38 anos, realizou seu primeiro ensaio fotográfico após passar por uma série de cirurgias faciais que, juntas, custaram cerca de R$ 240 mil. O resultado da transformação foi apresentado nas redes sociais, onde ela também compartilhou detalhes sobre a escolha dos procedimentos e o período de recuperação.

De acordo com Andressa, a decisão foi tomada após uma longa pesquisa sobre técnicas de rejuvenescimento facial. Ela optou pelo procedimento conhecido como Deep Plane Facelift, técnica cirúrgica avançada de rejuvenescimento facial que reposiciona os tecidos agindo abaixo da musculatura do rosto.

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“Eu não queria apenas esticar a pele. Buscava um resultado natural, que preservasse minhas características. Depois de pesquisar bastante, senti que era a hora certa de fazer essa cirurgia”, afirmou a influenciadora. Veja o antes e depois:

Andressa contou ainda que o pós-operatório exigiu calma e dedicação (Reprodução/ CO ASSESSORIA)

Andressa contou ainda que o pós-operatório exigiu calma e dedicação. Diferentemente de muitas pessoas que mostram apenas o resultado final, ela decidiu registrar todas as fases da recuperação, incluindo o inchaço e os hematomas dos primeiros dias. “Achei importante mostrar a realidade. Nos primeiros dias, o rosto fica bastante inchado, surgem manchas roxas e existe todo um processo até alcançar o resultado esperado. Isso faz parte da recuperação e não quis esconder essa etapa”, explicou.

Segundo a influenciadora, um dos principais objetivos da cirurgia era rejuvenescer sem perder a própria identidade. “O meu maior receio era ficar com um rosto diferente. Queria parecer uma versão mais jovem de mim mesma, e acredito que foi exatamente isso que consegui”, destacou.

(*Gabrielle Borges, estagiária de jornalismo sob supervisão de Enderson Oliveira, editor web de OLiberal.com)