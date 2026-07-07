Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
O Liberal chevron right Variedades chevron right

Andressa Urach relata coceira íntima e enjoo após tratamento de prevenção ao HIV

A criadora de conteúdo adulto disse que o sintoma veio no primeiro dia da utilização do medicamento

Victoria Rodrigues
fonte

Andressa Urach fez diversos procedimentos no rosto nos últimos meses. (Foto: Reprodução/ Instagram)

A influenciadora digital e criadora de conteúdo +18 Andressa Urach relatou um efeito inesperado no início do tratamento preventivo contra o HIV, durante o podcast "UrachPodTudo", exibido no Youtube. Ao longo da conversa com o infectologista Leonardo Silveira, ela revelou que sentiu coceira íntima no primeiro dia da utilização e que aquilo teria lhe causado desconforto, o que fez ela interromper a medicação.

"Sabia que eu tive coceira na minha 'piriquita' no primeiro dia? Achei estranho porque tinha tomado uma vacina no posto de saúde e pensei que pudesse ser alguma reação a ela. Acabei interrompendo o uso da PrEP e, quando voltei a tomar, percebi que o desconforto tinha acontecido de novo. Depois passou. Comigo aconteceu só no primeiro dia. Não tive enjoo nem outros efeitos mais comuns; foi mais uma coceira", disse.

VEJA MAIS

image Após revelar desejo de ter terceiro filho, Andressa Urach anuncia fim de casamento: 'Coisa boba'
Entre idas e vindas, os dois estavam juntos desde o final de 2025 e se casaram em fevereiro de 2026

image Andressa Urach convida Virginia e filho de Edir Macedo para conteúdo adulto: 'dá super certo'
A criadora sugeriu que os dois deveriam

image Andressa Urach revela affair com Neymar e pede foco no hexa: 'Honre sua esposa'
Influenciadora usou os Stories do Instagram para aconselhar jogador de futebol

O que é a PrEP?

A profilaxia Pré-Exposição (PrEP) é um dos tratamentos mais eficazes que preparam o corpo para um possível contato com o vírus do HIV antes da relação sexual. De acordo com informações do Ministério da Saúde, o tratamento consiste na tomada de comprimidos antes do sexo, em que o paciente deve realizar acompanhamento regular de saúde, com testagem para o HIV e outras Infecções Sexualmente Transmissíveis (IST).

"A PrEP é uma combinação de duas medicações que combatem o vírus do HIV. É uma medicação preventiva caso a pessoa tenha contato com o vírus, criando uma espécie de blindagem. Os principais efeitos colaterais costumam ser intolerância gástrica, náuseas e, às vezes, um pouco de gases. No entanto, esses são efeitos adaptativos e tendem a melhorar com o tempo", destacou o infectologista Leonardo Silveira.

No podcast, o médico ainda explicou que reações adversas como a coceira de Andressa podem acontecer, mas os sintomas mais comuns estão relacionados ao sistema gastrointestinal. "Alguns efeitos colaterais mais de longo prazo precisam ser observados, por isso a PrEP fica em acompanhamento. Uma das medicações pode levar, a longo prazo, a uma diminuição da função renal", concluiu o infectologista Leonardo.

(Victoria Rodrigues, estagiária de Jornalismo, sob supervisão de Enderson Oliveira, editor web em Oliberal.com)

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

andressa urach

coceira íntima

tratamento

prevenção

hiv

Variedades
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda