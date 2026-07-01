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Após ser afastada de time brasileiro por publicar vídeos +18, modelo se torna sucesso mundial

A criadora de conteúdo adulto criticou a ideia de que mulher não possa ser atleta e empreendedora ao mesmo tempo

Victoria Rodrigues

Depois de ser afastada das quadras de futsal por produzir conteúdo +18, a modelo Marcela Soares publicou um vídeo em que se destaca ao estrelar em uma campanha internacional no telão da Times Square, em Nova York, nos EUA. Nas imagens, aparece a modelo com a faixa de "Miss Copa do Mundo de Portugal" e uma legenda no outdoor escrito: "Da expulsão a Times Square, o jogo virou. Convocamos a liberdade!".

A criadora de conteúdo adulto criticou a ideia de que mulher não possa ser atleta e empreendedora ao mesmo tempo. "Fui afastada das quadras por uma escolha minha. Hoje, estou na Times Square em uma campanha da Copa (...) Durante esse tempo quiseram me reduzir a uma escolha, como se uma mulher não pudesse ser atleta, empreendedora, sensual, independente e ainda ter sonhos dentro do esporte", revelou ao UOL.

image Depois da expulsão, Marcela decidiu investir ainda mais em conteúdos +18. (Foto: Divulgação | Reprodução/ Instagram @soaresmaarcela)

 

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A modelo criou o seu próprio time de futsal

Mesmo com a expulsão, a atleta Marcela Soares não decidiu se afastar do esporte, mas sim criar o seu próprio time de futsal com o intuito de acolher outras jogadoras que passaram por situações semelhantes de julgamento e exclusão nas quadras. No elenco, a modelo confirmou em maio deste ano a presença de uma atleta da Seleção Brasileira e mulheres que também atuam como criadoras de conteúdo adulto e jogam futsal.

O financiamento para a fundação do time de futebol foi realizado pela própria Marcela, que não deu mais detalhes sobre os recursos e meios utilizados para o clube. Desse modo, o chamado "Pride FC" conseguiu alcançar a final da Copa do Brasil de Futebol 7 com um time criado por ela mesma e terminou o torneio como vice-campeã da competição, sendo que o projeto oficial do time foi lançado apenas em junho de 2026.

"É hipocrisia porque o esporte sempre conviveu com propaganda de mulheres sensuais. Mas, quando uma mulher decide ganhar dinheiro com a própria imagem, querem transformar isso em escândalo (...) Caí, levantei e transformei a vergonha que tentaram me impor em força. Assim como no esporte, tenho raça, sou guerreira e livre", finalizou a modelo, atleta e criadora de conteúdo adulto Marcela Soares ao portal UOL.

(Victoria Rodrigues, estagiária de Jornalismo, sob supervisão de Enderson Oliveira, editor web em Oliberal.com)

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