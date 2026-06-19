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Foden ignora criadora de conteúdo adulto e reação da esposa viraliza

A cena, registrada por pessoas que estavam no evento, rapidamente se espalhou pelas redes sociais e gerou debate entre internautas

Gabrielle Borges
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O registro viralizou após uma breve interação entre o atleta, uma criadora de conteúdo adulto e a esposa do jogador (Reprodução)

Um vídeo envolvendo o jogador Phil Foden, de 26 anos, ganhou grande repercussão nas redes sociais nesta semana. As imagens mostram o meio-campista do Manchester City em um evento de boxe realizado em Manchester, na Inglaterra, acompanhado da companheira, Rebecca Cooke.

O registro viralizou após uma breve interação entre o atleta, uma criadora de conteúdo adulto e a esposa do jogador, que chamou atenção do público pela forma como a situação se desenrolou.

Interação acontece durante evento esportivo

No vídeo, a influenciadora e criadora de conteúdo adulto Lily Phillips aparece caminhando em direção ao casal com a intenção de falar com Phil Foden. Antes mesmo de se aproximar, ela é recebida com gestos de reprovação por parte de Rebecca Cooke, que tenta sinalizar desconforto com a aproximação.

Apesar da reação, Lily segue em direção ao jogador e se inclina para falar com ele. Foden, por sua vez, se aproxima para ouvir o que é dito, virando a cabeça na direção da influenciadora. Ao mesmo tempo, Rebecca continua gesticulando, tentando interromper a conversa entre os dois.

A cena, registrada por pessoas que estavam no evento, rapidamente se espalhou pelas redes sociais e gerou debate entre internautas.

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A musa contou que, com o tempo, passou a lidar com a situação de forma mais prática e até irônica, transformando a desconfiança em parte da rotina.

Criadora de conteúdo comenta situação

Após a repercussão, Lily Phillips falou ao jornal britânico The Sun sobre o episódio. Segundo ela, não houve qualquer intenção de causar desconforto à esposa do jogador ou de sugerir uma abordagem de cunho pessoal. A influenciadora afirmou que a interação foi breve e motivada por admiração pelo atleta, destacando que apenas teria se aproximado para pedir uma selfie.

Phil Foden e Rebecca Cooke mantêm um relacionamento de longa data e costumam preservar a vida pessoal longe dos holofotes. O casal raramente expõe a rotina nas redes sociais, o que contribuiu para a grande repercussão do episódio quando o vídeo passou a circular.

Até o momento, nem o jogador nem sua companheira se pronunciaram publicamente sobre o caso.

(*Gabrielle Borges, estagiária de jornalismo sob supervisão de Vanessa Pinheiro, editora web de OLiberal.com)

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