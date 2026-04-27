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Criadora de conteúdo adulto é presa acusada de usar a filha de 5 anos em vídeos

Investigação revela arquivos com a filha de 5 anos sem roupas e a mãe exibindo seios em frente à criança em conteúdo para adultos

O Liberal

A moradora de Indiana, nos Estados Unidos, Elizabeth Creekmore é investigada por exploração de uma criança. A denúncia aponta criação de conteúdo para assinantes adultos, conforme o Departamento de Serviços Infantis do estado.

Durante a investigação, a polícia analisou as contas de Elizabeth Creekmore em redes sociais. Foram encontradas mensagens de um assinante pedindo um “vídeo vulgar” com crianças no fundo, e a mulher aceitou a solicitação.

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Ela respondeu ao assinante: “Eu entendo perfeitamente. Compreendo exatamente o que você quer”. Investigadores do caso disseram que Elizabeth usava o Snapchat para negociar pagamentos e discutir detalhes sobre a criança envolvida.

Em busca nas redes sociais, policiais localizaram quatro arquivos obscenos. Um deles mostrava a filha de 5 anos da acusada sem roupa. Outro arquivo exibia a mãe com os seios à mostra na frente da garota.

Se condenada, Elizabeth Creekmore poderá pegar até 72 anos de prisão. O marido da acusada, que é pai da menina nas imagens, afirmou não ter relação com o conteúdo da esposa.

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