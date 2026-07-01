Belém celebra o Dia Internacional do Reggae com grandes festivais e atrações internacionais

No dia 1º de julho, celebra-se o Dia Internacional do Reggae, data instituída em homenagem ao gênero musical surgido na Jamaica no final da década de 1960. Em Belém, a comemoração começa no sábado (04), no Parque dos Igarapés. O espaço, que celebra seus 39 anos de história, recebe para um grande show a cantora jamaicana Donna Marie, uma das vozes femininas de destaque do reggae internacional.

No dia seguinte, 5 de julho, o espaço Na Bêra sedia o Festival Nação Regueira, considerado um dos principais encontros dedicados ao gênero na Região Norte. O cronograma de apresentações do festival reúne os grupos musicais Maskavo, Chimarruts, Marina & os Leones e Yeman Jah, além das participações dos DJs Vitor Pedra e Alex Roots. A estrutura do evento contará também com a exibição da partida da Seleção Brasileira de Futebol na Copa do Mundo de 2026 por meio de um telão instalado no local.

A programação internacional prossegue no dia 11 de julho, durante os eventos de abertura do período de veraneio paraense, com o show do grupo jamaicano The Gladiators. A banda, expoente do subgênero reggae roots, é liderada pelo cantor Al Griffiths, que dá continuidade ao trabalho de seu pai, Albert Griffiths. O repertório do show trará as composições clássicas da discografia do conjunto.

"Celebrar o Dia Internacional do Reggae é reconhecer a contribuição de produtores, DJs, colecionadores, músicos e, principalmente, dos mestres pioneiros que fizeram do reggae um patrimônio cultural em nosso país. Personalidades como Ras Fernando, Ras Margalho, Jorge Motora e o inesquecível Ras Alvim foram protagonistas dessa história e deixaram um legado que reafirma Belém como o portal do reggae no Brasil e uma das maiores referências da cultura reggae na América Latina", afirma DJ Vitor Pedra, coordenador do Ponto de Cultura Dança Reggae de Salão e presidente da Associação Paraense da Cultura Reggae.