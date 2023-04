Promotor critica acessos em post com foto do corpo de Marília Mendonça: 'Autopromoção'

O jovem de Santa Maria, Rio Grande do Sul, preso por postar fotos da cantora Marília Mendonça morta, André Felipe de Souza Alves Pereira, conseguiu 850 mil visualizações com a postagem criminosa. Em outra publicação ilegal, dessa vez com fotos dos laudos periciais do sertanejo Gabriel Diniz, também vítima de acidente aéreo, ele obteve 150 mil visualizações.

“Percebe-se uma movimentação incrível no perfil, uma quantidade de acessos imensa, pessoas curiosas para ver essas imagens e não respeitar o luto da família”, lamentou o promotor de justiça do Núcleo de Combate a Crimes Cibernéticos, Jullyer Gadioli, do Ministério Público do Distrito Federal, segundo o Metrópoles. Ele ofereceu denúncia judicial contra André Felipe, que está preso preventivamente desde o último dia 17 de abril.

Veja também:

Gadioli sfirmou que as pessoas que fazem esse tipo de postagem têm “necessidade de autopromoção” e assegurou que o crime será investigado. “Todo crime, entre eles o digital, deixa rastros”, acrescentou.

“A internet proporciona uma sensação de distanciamento, é muito fácil a criação de perfis com imagens e nomes de terceiros”, continuou. “Todo crime há uma dificuldade, no entanto quem pensa que, ao cometer este tipo um crime, vai ficar impune está enganado”.

O crime prevê pena de 10 a 31 anos de prisão. “É uma pena até mais grave que uma de roubo”, comparou. O jovem foi denunciado por crime de vilipêndio a cadáver, divulgação de símbolos do nazismo, por racismo e xenofobia, devido ao compartilhamento nas mídias sociais de símbolos, emblemas, ornamentos ou distintivos com a cruz suástica.

André Felipe também é acusado de ter induzido e incitado discriminações e preconceito por raça ou etnia contra nordestinos ao xingá-los de “escória” e colocá-los como “problema do Brasil”. O jovem também defendeu que moradores de estados do Nordeste fossem “colocados em campos de concentração”.