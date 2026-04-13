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TV Globo inaugura 'Jardim BBBotânico' em homenagem aos 'plantas' do reality

O espaço cenográfico reúne mais de 10 espécies com referências a participantes do programa

O Liberal
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Novo jardim homenageia participantes conhecidos como “plantas” no reality (Globo/ Larissa Lopes)

A TV Globo inaugurou, nesta segunda-feira (13), nos Estúdios Globo, o “Jardim BBBotânico”, um espaço cenográfico e paisagístico que faz referência, de forma bem-humorada, aos chamados “plantas” do BBB — participantes que adotam uma postura mais discreta no jogo.

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Para marcar a abertura do espaço, foram convidadas ex-participantes do reality: Rízia Cerqueira, Pocah e Brunna Gonçalves.

TV Globo inaugura 'Jardim BBBotânico' em homenagem aos 'plantas' do reality

O jardim reúne mais de 10 espécies de plantas, entre bromélias, alocasias, palmeiras, samambaias e costela-de-adão. Cada uma delas conta com uma placa identificando nomes de participantes de diferentes edições do programa.

Para a edição atual do reality, a escolha dos nomes contou com a participação do público. Ao lado de Karol Conká, a equipe percorreu diferentes locais para ouvir a opinião de fãs sobre quais participantes representam esse perfil no Big Brother Brasil 26.

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