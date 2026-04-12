No BBB 26, Jordana ganha 'Sonho do Poder' e indicará alguém em novo Paredão

O Big Brother Brasil 26 realizou uma dinâmica extra neste domingo, 12, intitulada Sonho do Poder, exibida durante o primeiro intervalo do programa Domingão Com Huck. Jordana escolheu o "sonho correto" e vai indicar alguém ao Paredão que será formado mais tarde.

O apresentador Tadeu Schmidt explicou antes mais detalhes.

O participante vencedor da dinâmica do Sonho do Poder vai indicar alguém ao Paredão, mas só saberá disso durante a formação, que vai ao ar no programa que começa às 23h10, após o programa Fantástico.