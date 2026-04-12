VÍDEO: ex-BBB Samira reencontra cãozinho Lindolfo ao vivo
Momento foi exibido no Domingão com Huck e emocionou a ex-participante neste domingo (12)
A ex-BBB Samira reencontrou o cachorro Lindolfo neste domingo (12), durante participação ao vivo no programa Domingão com Huck. O momento foi exibido na televisão e marcou o retorno da sister ao Rio Grande do Sul.
Samira chegou ao estado para rever amigos, familiares e o animal de estimação. Durante a entrevista, a repórter que conduzia a participação surpreendeu a ex-sister ao chamar o cachorro para frente das câmeras.
Ao ver o animal, Samira se emocionou e abraçou Lindolfo. Durante o reencontro, ela chorou e falou com o cachorro. “Mamãe conseguiu sua perna, filho! Mamãe foi atrás e conseguiu”, disse.
A ex-BBB também comentou, em tom descontraído, que o animal ficou conhecido após sua participação no reality.
Ainda antes de entrar no BBB 26, quando participava da Casa de Vidro do Sul, Samira contou que Lindolfo tinha apenas três patas e precisava de uma prótese. Na ocasião, ela recebeu a visita do cachorro e prometeu buscar uma solução para o caso. “Vai ter perna para ti, Lindolfo”, disse na época.
