Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Cultura chevron right

Eliminada do BBB 26, Samira nega 'jogo duplo' e se emociona com número de seguidores

A ex-sister relembrou conflitos e analisou relações dentro da casa

Estadão Conteúdo

Eliminada do BBB 26 na noite de terça-feira, 7, com 51,24% da média dos votos, Samira participou do Bate-Papo BBB e comentou momentos marcantes de sua trajetória no reality.

Durante a entrevista com Ceci Ribeiro e Gil do Vigor, a ex-sister relembrou conflitos, analisou relações dentro da casa e reagiu, emocionada, ao descobrir que ultrapassou a marca de 1 milhão de seguidores nas redes sociais.

Distanciamento de aliados

Durante a conversa, Samira negou ter adotado uma estratégia de "jogo duplo", apesar de reconhecer que, em alguns momentos, transitou entre grupos e desabafou com adversários.

A ex-participante também comentou o distanciamento de aliados ao longo do jogo, especialmente após mudanças nas dinâmicas e nas relações dentro da casa.

Ao relembrar o Sincerão, em que os participantes refizeram seus pódios, Samira afirmou que já esperava ser substituída por Juliano na escolha de Ana Paula, apontando que os dois vinham se aproximando em conversas sobre o jogo.

Revisão de falas e relação com Juliano

A ex-sister também assistiu a trechos de falas suas sobre Ana Paula e Milena e disse não se lembrar dos comentários exibidos. Segundo ela, os momentos de tensão e o confinamento contribuíram para desabafos impulsivos.

Outro ponto abordado foi a discussão com Juliano na reta final. Samira afirmou que se sentiu desrespeitada em determinados momentos, mas destacou que os dois se resolveram antes do fim de sua participação, definindo a relação como próxima.

Crescimento nas redes emociona ex-participante

Fora da casa, Samira também reagiu ao aumento expressivo de seguidores nas redes sociais. Antes do programa, ela acumulava menos de 5 mil seguidores e, após a eliminação, ultrapassou a marca de 1,2 milhão. Ao descobrir o número durante a entrevista, a ex-sister se emocionou.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

TV

BBB 26

ELIMINAÇÃO

SAMIRA

Bate-Papo BBB
Cultura
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM CULTURA

CULTURA

Influenciador morre após publicar carta de despedida nas redes sociais; texto menciona traição

Conhecido por vídeos de humor, ele ganhou visibilidade ao longo de pouco mais de um ano.

08.04.26 10h56

marca

Alane Dias mostra flexibilidade na academia ao realizar treino de pernas com técnicas de balé

Vale lembrar, que a paraense ficou conhecida pela sua levantada de perna conhecida como o "passo das rainha"

08.04.26 8h57

AMOR

Atriz Lucy Alves e influenciadora Julia Britz oficializam namoro nas redes sociais

O anúncio foi feito por meio de fotografias publicadas pela atriz, recebendo interações da influenciadora digital nos comentários

08.04.26 8h37

NOVA ERA

Letícia Talia inicia carreira solo e lança álbum que revisita clássicos do brega em ritmo de arrocha

Após 10 anos na banda Msynk, cantora paraense apresenta “Arrocha Nenê 1.0” e aposta em nova fase com foco autoral e lançamentos mensais

08.04.26 8h30

MAIS LIDAS EM CULTURA

AMOR

Atriz Lucy Alves e influenciadora Julia Britz oficializam namoro nas redes sociais

O anúncio foi feito por meio de fotografias publicadas pela atriz, recebendo interações da influenciadora digital nos comentários

08.04.26 8h37

CULTURA

Influenciador morre após publicar carta de despedida nas redes sociais; texto menciona traição

Conhecido por vídeos de humor, ele ganhou visibilidade ao longo de pouco mais de um ano.

08.04.26 10h56

RECONHECIMENTO

Elói Iglesias é reconhecido como Patrimônio Cultural na Assembleia Legislativa do Pará

A carreira artística de Eloi Iglesias é marcada por décadas de contribuição à cultura popular amazônica

08.04.26 10h52

CULTURA

Vitor Ramil transforma música e palavra em imagens poéticas no palco em Belém

Cantor e compositor faz dois shows na capital paraense, nesta sexta (10) e no sábado (11), na Teatro Estação Gasômetro, no bairro de São Brás

08.04.26 8h30

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda