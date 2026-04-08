Eliminada do BBB 26, Samira nega 'jogo duplo' e se emociona com número de seguidores

Eliminada do BBB 26 na noite de terça-feira, 7, com 51,24% da média dos votos, Samira participou do Bate-Papo BBB e comentou momentos marcantes de sua trajetória no reality.

Durante a entrevista com Ceci Ribeiro e Gil do Vigor, a ex-sister relembrou conflitos, analisou relações dentro da casa e reagiu, emocionada, ao descobrir que ultrapassou a marca de 1 milhão de seguidores nas redes sociais.

Distanciamento de aliados

Durante a conversa, Samira negou ter adotado uma estratégia de "jogo duplo", apesar de reconhecer que, em alguns momentos, transitou entre grupos e desabafou com adversários.

A ex-participante também comentou o distanciamento de aliados ao longo do jogo, especialmente após mudanças nas dinâmicas e nas relações dentro da casa.

Ao relembrar o Sincerão, em que os participantes refizeram seus pódios, Samira afirmou que já esperava ser substituída por Juliano na escolha de Ana Paula, apontando que os dois vinham se aproximando em conversas sobre o jogo.

Revisão de falas e relação com Juliano

A ex-sister também assistiu a trechos de falas suas sobre Ana Paula e Milena e disse não se lembrar dos comentários exibidos. Segundo ela, os momentos de tensão e o confinamento contribuíram para desabafos impulsivos.

Outro ponto abordado foi a discussão com Juliano na reta final. Samira afirmou que se sentiu desrespeitada em determinados momentos, mas destacou que os dois se resolveram antes do fim de sua participação, definindo a relação como próxima.

Crescimento nas redes emociona ex-participante

Fora da casa, Samira também reagiu ao aumento expressivo de seguidores nas redes sociais. Antes do programa, ela acumulava menos de 5 mil seguidores e, após a eliminação, ultrapassou a marca de 1,2 milhão. Ao descobrir o número durante a entrevista, a ex-sister se emocionou.