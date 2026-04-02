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Samira do BBB 26 conta que sabotou concurso para ganhar título, mas web especula mentira

Sister disse que foi "Garota Butiá", mas internautas não encontraram registros sobre ela no concurso

Victoria Rodrigues
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Além do "Garota Butiá", Samira também participou do concurso de beleza "Bela da Praia". (Foto: Reprodução/ X | Emerson Touche)

A participante Samira Sagr, do Big Brother Brasil 26, voltou a viralizar nas redes sociais após alguns internautas resgatarem um vídeo polêmico em que ela diz que sabotou um concurso de beleza para ganhar o título de Garota Butiá, no Rio Grande do Sul. Na história da sister, ela conta que teve a ideia de criar um ambiente de insegurança entre as outras candidatas para que elas desestabilizassem e apenas ela se destacasse entre os jurados.

"Eu nasci em São Jerônimo, que é no lado de Butiá, a cidade dos meus avós. Já fui até 'Garota Butiá'. Era eu e três meninas. Sabotei tudo e ganhei [Risos]. Ah, eu falei 'Ai, não sei, olha, tão olhando com umas caras', comecei a dar medo nelas. E aí, quando cheguei, era só eu a segura lá. Quando a gente quer uma coisa, a gente tem que jogar mesmo", disse a sister em seu primeiro vídeo para o BBB 26.

Polêmica com Juliano Floss

O vídeo de Samira revelando a sabotagem no concurso veio à tona após alguns internautas a acusarem de ser uma "amiga falsa" no BBB 26, isso porque ela teria traído a aliança com Juliano Floss no reality show. Na madrugada da última segunda-feira (30), os ânimos esquentaram depois que ela e Juliano brigaram devido a ele ter descoberto que a sister decidiu votar nele no último paredão, o que foi um choque dentro do programa.

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Concurso sabotado e suposta mentira

Apesar de Samira ter dito que sabotou o concurso "Garota Butiá", não foram encontrados registros da época em que ela alegou ter participado da competição com as outras jovens. Circularam algumas fotos de outro concurso, o "Bela da Praia", em que a sister concorreu com cerca de 400 garotas e conseguiu ficar entre as 5 finalistas, em 2024, o que fez com que algumas pessoas questionassem se ela também boicotou a edição.

Mas o idealizador do concurso, Fábio Nogueira, garante que ela não fez sabotagens no concurso. “Ela é uma menina muito esforçada, ficou amiga de outras concorrentes. Samira sempre quis ser famosa e viu no 'Bela da Praia' uma possibilidade. Ela não era a mais bonita, tinha garotas bem mais lindas que ela. Mas a Samira tem carisma, é descolada e sabe o que quer. Ela ficou entre as cinco e levou um prêmio de R$ 1 mil”, disse.

Em outras edições do mesmo concurso de beleza, participaram também alguns nomes conhecidos, como: Maria Melilo, que foi a grande campeã do “BBB 11”, e a personal trainer Jéssica Mueller, que esteve presente no “BBB 18”, que consagrou Gleici Damasceno como vencedora da edição.

(Victoria Rodrigues, estagiária de Jornalismo, sob supervisão de Vanessa Pinheiro, editora web em Oliberal.com)

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