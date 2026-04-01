BBB 26: Samira vence prova e assume Liderança do reality

A participante Samira conquistou a Liderança do Big Brother Brasil (BBB) 26 na noite desta quinta-feira (1º), após vencer a Prova do Líder. A disputa, realizada ao vivo, exigiu sorte dos confinados na escolha de cards.

A dinâmica da prova exigia que cada participante escolhesse um dos três carros disponíveis, identificados pelas cores verde pistachio, branco horizon e cinza street. Em seguida, individualmente, cada brother retirava um card de um espaço específico para somar pontos.

O objetivo era ser o primeiro a acumular a barra de energia, totalizando seis pontos, para garantir a Liderança. A atendente de bar Samira demonstrou agilidade e sorte, alcançando os seis pontos necessários em apenas duas rodadas da competição.