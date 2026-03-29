O Liberal chevron right Cultura chevron right BBB chevron right

BBB 26: Juliano Floss tenta apertar o botão de desistência após briga com Samira

Ana Paula viu a tempo e impediu o participante de sair da casa.

O Liberal

Juliano Floss tentou apertar o botão de desistência na casa do BBB na tarde deste domingo, mas foi impedido por Ana Paula. A atitude veio após uma noite de "tretas" com Samira e em meio a queixas sobre o clima do programa.

Ana Paula percebeu a atitude do participante, que se levantou para apertar o botão de desistência. A colega de confinamento o impediu de concretizar a ação.

A intervenção de Ana Paula

"Juliano, não. Para. Vamos conversar lá no quarto", disse Ana Paula ao conter o participante. Floss vinha expressando, há alguns dias, queixas sobre o clima da casa e o desejo de desistir do programa.

Nova discussão com Samira

Na mesma tarde de domingo, Juliano e Samira voltaram a discutir. Durante o embate, Samira afirmou: "Eu não quero falar contigo. Respeita o meu direito".

