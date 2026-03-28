Vídeo atribuído a ex-BBB Pedro mostra confusão em barbearia em Curitiba; veja

Um vídeo que circula nas redes sociais neste sábado (28) mostra uma confusão com agressões dentro de uma barbearia em Curitiba (PR) e foi atribuído, por usuários, ao ex-participante do Big Brother Brasil 26, Pedro Henrique Espíndola.

Nas imagens, um homem aparece pegando uma bebida em uma geladeira no interior do estabelecimento. Em seguida, tem início uma briga que envolve agressões físicas. O vídeo teria sido registrado por volta das 9h58 deste sábado, segundo informações que acompanham a publicação.

Veja:





Apesar da associação feita nas redes, não há confirmação oficial de que o homem envolvido seja, de fato, Pedro Henrique Espíndola.

De acordo com apuração do portal Metrópoles, a defesa do ex-BBB nega que ele apareça nas imagens. Em declaração ao veículo, o advogado afirmou que Pedro não esteve no local no momento da confusão.

“Posso te garantir que não se trata do Pedro. Ele está em casa, estive com ele. Na segunda ele tem consulta com a Dra. Natacia, a psiquiatra. Não é ele”, disse o representante.

Ainda segundo a defesa, há a possibilidade de o vídeo ser antigo ou de o homem envolvido não ser o ex-participante. “Posso te garantir que, ou é um vídeo muito antigo, ou não é ele”, completou.