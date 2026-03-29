BBB 26: Alberto 'Cowboy' é eliminado em paredão com Jordana e Leandro

O Big Brother Brasil (BBB) 26 eliminou o participante Alberto "Cowboy" neste domingo, 29 de janeiro. Ele deixou a casa com 67,95% da média dos votos, em uma edição do programa exibida à tarde pela Globo.

Cowboy disputava a permanência no reality show com Jordana e Boneco. Eles receberam 3,31% e 28,74% da média dos votos, respectivamente.

Durante sua participação, Cowboy teve discussões e polêmicas. Apesar de ser líder quatro vezes, ele nunca indicou sua rival e favorita da edição, Ana Paula Renault, ao paredão. Por isso, foi até mesmo chamado de "frouxo" por ela e outros membros.

Rala, Cowboy!

A eliminação de Alberto "Cowboy" aconteceu durante o primeiro programa do dia, exibido às 14h55, após a "Temperatura Máxima". Essa mudança na programação e no ritmo do jogo faz parte do Modo Turbo, que busca acelerar as etapas do reality com intervalos mais curtos entre provas, formações de Paredão e eliminações. O discurso de Tadeu citou Toy Story e terminou com a frase "Rala, Cowboy!".

Domingo intenso

Após a saída do participante à tarde, o programa retorna à noite, por volta das 23h, após o "Fantástico". Neste segundo momento, serão realizadas uma nova Prova do Líder e a formação de mais um Paredão.

No Modo Turbo, a competição entra em uma fase decisiva, caracterizada por ciclos mais curtos de eliminação. O Paredão que resultou na eliminação deste domingo, 29 de janeiro, havia sido formado na quinta-feira anterior, dia 26.

A nova berlinda, que será definida ainda na noite de hoje, será responsável pela próxima eliminação. Esta eliminação está marcada para a terça-feira, 31 de janeiro.