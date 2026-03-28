BBB 26: Produção suspende castigo do Monstro após Ana Paula Renault relatar dores intensas

A produção do BBB 26 suspendeu temporariamente o castigo do Monstro na tarde deste sábado (28), após a jornalista Ana Paula Renault relatar dores insuportáveis na coluna. O esgotamento físico também atingiu Milena, que divide a punição com a jornalista. Diante do quadro de saúde das participantes e da impossibilidade de Ana Paula seguir com as atividades da casa, a equipe do programa interrompeu a dinâmica para que ambas recebessem os cuidados necessários.

O desconforto de Ana Paula já havia se manifestado mais cedo, quando ela interrompeu sua participação na Prova do Líder devido ao esforço de ficar debruçada sobre um cenário da prova. Na manhã de sábado, a situação se agravou e a sister recusou-se a participar do "Closet do Líder", uma ação publicitária do programa. Ao justificar a decisão para os colegas e para a produção, ela relembrou seu histórico médico. “Operei a coluna, estou morrendo de dor. Vou chorar”, desabafou, ressaltando que o castigo do Monstro, que exige longas horas em pé, tornou sua permanência insuportável.

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Além da dor física, Ana Paula questionou a realização da atividade publicitária diante do seu estado atual. “Eu não vou experimentar roupa suja assim. Eu adoro fazer graça, tirar foto, mas suja assim? Com dor?”, pontuou, citando também o desgaste pela falta de sono. Ela ainda mencionou a diferença de idade em relação à sua dupla. “Milena tem metade da minha idade e está com o pé todo inchado. Imagina eu? Não tem como. Passa para outro dia”, completou.

O clima de exaustão foi compartilhado por Milena, que, visivelmente abatida, chorou ao retornar para o posto da dinâmica e demonstrou revolta com a duração da punição. “Eu também quero um médico. Podia explodir, podia pegar fogo”, desabafou na área externa. Após a insistência e a irritação das participantes, a produção confirmou o atendimento médico especializado e a interrupção da punição.