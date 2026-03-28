BBB 26: madrugada pós-formação do Paredão tem choro, aposta e suco 'fake' de limão; confira

A madrugada deste sábado, 28, no BBB 26 foi marcada por emoção, estratégias e até vingança culinária. Samira chorou ao garantir vaga no Top 10 e comemorou com um mergulho na piscina, enquanto Juliano apostou na eliminação de Jordana após a formação do Paredão.

Nos bastidores do jogo, Jordana e Alberto Cowboy analisaram os rumos do reality e criticaram Ana Paula. Já Milena chamou atenção ao preparar um "suco fake" de limão para descobrir quem havia bebido sua mistura original na Xepa. Veja o resumo:

Samira chora após formação de Paredão

Com o Paredão formado, Samira chorou de felicidade por ter chegado ao Top 10 e conquistado o apartamento que ganhou na sua liderança.

A sister ainda pulou na piscina para comemorar a conquista.

Juliano aposta em eliminação de Jordana

Em conversa com Ana Paula, Juliano diz que Jordana será eliminada no Paredão. "Ela fez tanta m**** essa semana para aparecer", diz o dançarino. "O que conta aqui é dia a dia, semana a semana, e essa semana para ela…", opina Ana Paula.

Ana Paula diz que Alberto Cowboy é esperto, e se escondeu na casa após sua última liderança. "Depois que você voltou do Paredão, Juliano, a gente não ouviu Alberto aqui mais".

Jordana avalia Top 10 do BBB 26

Em conversa com Alberto Cowboy, Jordana diz que acha os dois merecedores de integrar o Top 10 do programa.

A advogada questiona onde o grupo errou. "O simples fato da gente ter ganhado tanto líder às vezes cria alguma coisa na cabeça do público (...) uma antipatia com as outras torcidas", pensa Cowboy.

Jordana e Alberto falam de Ana Paula

Jordana diz que Ana Paula muda a voz para falar no programa ao vivo. "Sempre tenta embargar a voz, tipo um choro", opina a advogada. "Nunca vi ela falar tão mansa pra me indicar", completa Cowboy.

Cowboy diz que vai buscar vídeos sobre seus embates com Ana Paula para postar nas redes sociais quando for eliminado.

Milena reclama que alguém tomou o suco de limão que ela preparou na Xepa.

A sister preparou outra bebida, dessa vez com sal, folha de louro, limão e água do descongelamento do frango, para tentar descobrir quem tomou seu suco.

Mais cedo, Jordana comeu o frango deixado pela sister e bebeu o suco.

Milena avalia dinâmica da semana no BBB 26

Milena foi selecionada para o Ganha-Ganha da semana e abriu mão da informação por R$ 10 mil. No entanto, a sister espalhou que não teria prova Bate e Volta na casa, e acertou. "A informação falsa que eu soltei era verdadeira (...) até eu fiquei chocada".

A sister ainda falou sobre Solange Couto e prometeu não dar paz para a atriz quando sair do castigo do Monstro.

Ana Paula desperta a casa

Aproveitando as vantagens de ser líder, Ana Paula decide despertar a casa mais uma vez pela Central do Líder. Com o som do alarme, os brothers despertaram e voltaram a dormir em seguida.