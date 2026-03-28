Participante do 'Big Brother' argentino sai sem calças de banheiro para atender Big Fone

Um participante do Gran Hermano, a versão argentina do Big Brother, protagonizou um momento hilário ao atender o "Big Fone" completamente sem roupas na última quinta-feira, 26. Brian Sarmiento estava no banheiro quando o telefone tocou e, tomado pela determinação, saiu correndo para atendê-lo antes de conseguir se vestir.

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A cena causou risadas imediatas entre os colegas de confinamento, que chegaram a aplaudir a agilidade do "brother". Como recompensa ou castigo por ter atendido à chamada, Brian ganhou o poder de barrar 10 participantes da festa que aconteceria naquela noite. O detalhe irônico, que ele não esperava, é que a dinâmica também o excluiu da própria celebração.

O episódio inusitado não é inédito na edição argentina. Em 2024, a participante Furia Scaglione também viralizou ao correr do banho para atender o telefone, usando apenas uma das mãos para se cobrir enquanto interagia com a voz do programa.