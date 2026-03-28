Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Cultura chevron right Televisão chevron right

Participante do 'Big Brother' argentino sai sem calças de banheiro para atender Big Fone

Brian Sarmiento protagoniza momento hilário, mas é punido com exclusão de festa

O Liberal
fonte

Big Fone deixa Brian Sarmiento sem calças e sem festa (Reprodução)

Um participante do Gran Hermano, a versão argentina do Big Brother, protagonizou um momento hilário ao atender o "Big Fone" completamente sem roupas na última quinta-feira, 26. Brian Sarmiento estava no banheiro quando o telefone tocou e, tomado pela determinação, saiu correndo para atendê-lo antes de conseguir se vestir.

VEJA MAIS

image VÍDEO: ex-BBB Pedro se pronuncia após deixar clínica psiquiátrica
Investigado por importunação sexual, ex-participante falou pela 1ª vez após saída do reality

image Vídeo de inscrição de Chaiany viraliza e público a acusa de ser um 'personagem' no BBB 26
Gratidão? Nas imagens divulgadas na internet, a sister aparece com jeitos e comportamentos diferentes

image VÍDEO: participante é expulsa do Big Brother após comentários racistas
Declarações contra outra confinada geraram repercussão nas redes sociais e levaram à decisão da produção do reality argentino

A cena causou risadas imediatas entre os colegas de confinamento, que chegaram a aplaudir a agilidade do "brother". Como recompensa ou castigo por ter atendido à chamada, Brian ganhou o poder de barrar 10 participantes da festa que aconteceria naquela noite. O detalhe irônico, que ele não esperava, é que a dinâmica também o excluiu da própria celebração.

O episódio inusitado não é inédito na edição argentina. Em 2024, a participante Furia Scaglione também viralizou ao correr do banho para atender o telefone, usando apenas uma das mãos para se cobrir enquanto interagia com a voz do programa.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

Cultura
Televisão
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

RELACIONADAS EM TELEVISÃO

TELEVISÃO

Comediante do 'Porta dos Fundos' é contratado para 'em família', novo programa de Eliana

O programa estreia no dia 15 de março na Rede Globo

04.03.26 17h13

VITÓRIA

Thais Sousa coloca o Pará na final da 'Dança dos Famosos 2025'; Manu Bahtidão também se classifica

Final será no próximo domingo (7), com apresentações de samba e valsa

30.11.25 20h36

SERIADO

'Stranger Things': Quando saem os próximos episódios?

Os próximos episódios semanalmente até o fim do ano

27.11.25 9h28

TELEVISÃO

TV Liberal exibe edição especial do Sons do Pará dedicada à música gospel

A gravação será realizada no bairro do Guamá, com entrada gratuita ao público

18.11.25 12h01

MAIS LIDAS EM CULTURA

DE ARREPIAR

Após condenação de Bruno Mafra por abuso sexual, fãs resgatam músicas polêmicas do cantor; relembre

Trechos de canções da banda Bruno e Trio, todas de autoria do próprio Bruno Mafra, voltaram a repercutir após a condenação por abuso sexual; confira todas as letras

27.03.26 23h29

CULTURA

‘Arroxa Belém’ reúne o melhor da música romântica para dançar junto

Na quinta-feira (2), véspera do feriado, evento reunirá um time de cantores de primeira qualidade para celebrar a vida a dois

28.03.26 8h00

LUTO

Morre James Tolkan, ator de 'De Volta para o Futuro', aos 94 anos

Artista interpretou o rígido diretor Strickland na franquia clássica e participou de 'Top Gun' e diversas séries de TV

28.03.26 9h12

ESPETÁCULO

Epaminondas apresenta stand-up comedy com textos inéditos antes da gravação de especial em Belém

Apresentação ocorre neste sábado (28), às 20h, com ingressos a R$ 20

28.03.26 8h00

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda