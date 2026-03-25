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VÍDEO: ex-BBB Pedro se pronuncia após deixar clínica psiquiátrica

Investigado por importunação sexual, ex-participante falou pela 1ª vez após saída do reality

Hannah Franco
fonte

Pedro se pronuncia após sair do BBB 26 e clínica psiquiátrica (Reprodução/Instagram)

O ex-participante do BBB 26, Pedro Espíndola, se manifestou pela primeira vez nesta quarta-feira (25) após deixar o reality show e receber alta de uma clínica psiquiátrica. O caso ocorre em meio à investigação por importunação sexual conduzida pela Polícia Civil do Rio de Janeiro.

Pedro publicou um vídeo nas redes sociais em que afirma estar em tratamento e promete dar mais detalhes sobre o episódio nos próximos dias. Ele havia sido internado no dia 22 de janeiro, em uma unidade na região metropolitana de Curitiba (PR), e recebeu alta na segunda-feira (23).

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No registro publicado, o ex-participante afirmou que continua sendo acompanhado após a internação.

“Já saí da clínica, sigo em tratamento e continuo em tratamento. Daqui uns dias vou dar uma entrevista e contar o que aconteceu”, disse.

A manifestação ocorre mais de dois meses após a saída do programa, que foi marcada por uma denúncia envolvendo outra participante.

Entenda o caso no BBB 26

O episódio aconteceu no dia 18 de janeiro, dentro da casa do reality. Segundo as imagens exibidas pelo programa, Pedro tentou beijar à força a participante Jordana em um momento em que os dois estavam sozinhos na despensa.

Após a situação, ele procurou o confessionário, relatou o ocorrido e decidiu desistir da competição. Na edição ao vivo do mesmo dia, a TV Globo informou que, caso não tivesse apertado o botão, ele seria expulso do programa.

No início de fevereiro, a Polícia Civil do Rio de Janeiro confirmou que Pedro foi indiciado por importunação sexual contra a colega de confinamento.

Até o momento, ele ainda não foi ouvido formalmente pelas autoridades. Após deixar o programa, o ex-BBB foi internado na clínica psiquiátrica no Paraná, onde permaneceu por cerca de dois meses.

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