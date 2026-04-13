Hist de Selena Quintanilla ganham nova versão em projeto de Zaynara

A cantora paraense Zaynara anunciou o lançamento de uma série especial em tributo à artista mexicana Selena Quintanilla, um dos principais nomes da música latina. O projeto reúne cinco músicas marcantes da carreira da cantora e será publicado ao longo da semana nas redes sociais, em contagem até o dia 16 de abril, data em que Selena completaria mais um ano de vida.

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O tributo também se conecta com a trajetória recente de Zaynara, que já apresentou músicas da cantora mexicana em shows, como durante o Festival Psica. As releituras propostas no projeto dão continuidade a essa aproximação com o repertório da artista.

A série apresenta releituras de canções que marcaram a carreira da artista mexicana: “Como La Flor”, “Amor Prohibido”, “Si Una Vez”, “Bidi Bidi Bom Bom” e “La Carcacha”, reunindo diferentes fases e estilos da discografia.