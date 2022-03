Mãe de Marília Mendonça mostra foto tirada no horário do acidente da filha

Após quatro meses do falecimento de Marília Mendonça, a mãe, Ruth Dias, recebeu o colunista Leo Dias em sua casa e mostrou os pertences da cantora. Entre as diversas memórias estava o celular, com uma foto tirada no momento da queda do avião e o último áudio enviado. O quarto da artista permance intacto e Dona Ruth mostrou tudo, incluindo a roupa que Marília usava no dia de sua morte.

Manchadas de óleo e rasgadas, as roupas da cantora perpetuam lembranças do dia em que faleceu.

"Se desse para trazer ela de volta, eu voltaria a vender coxinha", disse a avó do pequeno Léo.

"Mas ela morreu fazendo o que amava. Ela não nasceu para ser outra coisa. Ela deixou um legado e passou como um cometa. Era muito intensa em tudo, e eu nunca entendia. mas precisava ser rápido. Eu daria tudo, até minha própria vida. Se eu pudesse fazer isso, falava: 'Senhor, eu vou e ela fica'. Apesar de não ter entendido até agora, eu creio e aceito e aceito os planos de Deus", refletiu.

Leo Dias entrevista Dona Ruth (Reprodução / Youtube)

Foto foi tirada pelo celular de Marília Mendonça no momento da queda de seu avião

Ela ainda aproveitou para mostrar o aparelho celular usado por Marília durante o voo, que ainda funciona. Nele estão os últimos vídeos da cantora, além de um foto toda preta, tirada no momento que o avião caiu, às 15h17.

"Tem uma [foto] tirada na hora do acidente. Isso foi a coisa que mais me intrigou", comentou Dona Ruth.

Além desse registro, há também um áudio enviado para Maraísa, além de uma mensagem dizendo em tom de brincadeira: "Meu Deus, será que eu vou morrer?". "Fiquei com medo agora", disse a cantora.

(Estagiária Painah Silva, sob supervisão da Coordenadora de Conteúdo de Cultura, Sonia Ferro)