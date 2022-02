Hospital municipal de Goiás, onde Marília Mendonça nasceu, recebe nome da cantora

O hospital municipal de Cristianópolis, em que nasceu Marília Mendonça, em Goiás, foi rebatizado e, agora, chama-se “Hospital Municipal Marília Mendonça” em homenagem à cantora, que morreu vítima de um acidente aéreo, em novembro de 2021. A nova fachada foi inaugurada recentemente e viralizou, nas redes sociais, nesta quarta-feira (23).

A mudança no hospital foi autorizada pela Câmara Municipal da cidade no fim do ano passado, logo após a partida da cantora sertaneja. Veja como ficou a nova unidade que leva o nome de Marília Mendonça:

A fachada do novo "Hospital Municipal Marília Mendonça" (Divulgação)

Um pouco antes da tragédia aérea que matou Marília Mendonça e mais quatro pessoas, a unidade médica se chamava “Hospital Municipal de Cristianópolis”.

(Estagiária Amanda Martins, sob supervisão do editor executivo de OLiberal.com, Carlos Fellip)