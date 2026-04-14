O que é laser de CO2 fracionado? Entenda o procedimento que deixou Ana Paula 'irreconhecível'
Mudança no visual de Ana Paula Renault volta a viralizar e levanta dúvidas sobre tratamento estético
Imagens antigas de Ana Paula Renault voltaram a circular nas redes sociais e chamaram atenção dos internautas nos últimos dias. Os registros, feitos em 2019, ganharam nova repercussão após comparações com a aparência atual da participante do grupo de veteranos do BBB 26.
Na época, a jornalista apareceu com visual diferente, com cabelos e sobrancelhas mais escuros, além do rosto mais cheio. A mudança ocorreu após a realização de procedimentos estéticos, o que gerou curiosidade do público. Veja o que é o tratamento que chamou atenção e quais seus efeitos.
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Em publicação nas redes sociais, Ana Paula Renault explicou que convivia há anos com melasma e acne. Por esse motivo, decidiu investir em tratamentos dermatológicos para melhorar a aparência da pele.
As imagens do período voltaram a viralizar recentemente, impulsionadas por comparações feitas por internautas, que destacaram a diferença no visual da ex-BBB ao longo dos anos.
O que é o laser de CO2 fracionado
Entre os procedimentos realizados por Ana Paula está o laser de CO2 fracionado, um dos tratamentos estéticos utilizados para renovação da pele. Esse tipo de laser atua estimulando a produção de colágeno e promovendo a renovação celular. O objetivo é melhorar a textura da pele e reduzir imperfeições.
De forma geral, o procedimento pode ajudar em:
- redução de manchas, incluindo melasma;
- melhora de cicatrizes de acne;
- uniformização da pele;
- estímulo à produção de colágeno.
Procedimento exige acompanhamento especializado
Apesar dos benefícios, o laser de CO2 fracionado deve ser realizado com acompanhamento dermatológico.
Cada tipo de pele possui características específicas, o que torna essencial a avaliação de um profissional antes da realização do procedimento, para garantir segurança e resultados adequados.
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