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O que é laser de CO2 fracionado? Entenda o procedimento que deixou Ana Paula 'irreconhecível'

Mudança no visual de Ana Paula Renault volta a viralizar e levanta dúvidas sobre tratamento estético

Hannah Franco
fonte

O que é laser de CO2? Procedimento de Ana Paula repercute (Reprodução/Redes sociais)

Imagens antigas de Ana Paula Renault voltaram a circular nas redes sociais e chamaram atenção dos internautas nos últimos dias. Os registros, feitos em 2019, ganharam nova repercussão após comparações com a aparência atual da participante do grupo de veteranos do BBB 26.

Na época, a jornalista apareceu com visual diferente, com cabelos e sobrancelhas mais escuros, além do rosto mais cheio. A mudança ocorreu após a realização de procedimentos estéticos, o que gerou curiosidade do público. Veja o que é o tratamento que chamou atenção e quais seus efeitos.

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Em publicação nas redes sociais, Ana Paula Renault explicou que convivia há anos com melasma e acne. Por esse motivo, decidiu investir em tratamentos dermatológicos para melhorar a aparência da pele.

As imagens do período voltaram a viralizar recentemente, impulsionadas por comparações feitas por internautas, que destacaram a diferença no visual da ex-BBB ao longo dos anos.

O que é o laser de CO2 fracionado

Entre os procedimentos realizados por Ana Paula está o laser de CO2 fracionado, um dos tratamentos estéticos utilizados para renovação da pele. Esse tipo de laser atua estimulando a produção de colágeno e promovendo a renovação celular. O objetivo é melhorar a textura da pele e reduzir imperfeições.

De forma geral, o procedimento pode ajudar em:

  • redução de manchas, incluindo melasma;
  • melhora de cicatrizes de acne;
  • uniformização da pele;
  • estímulo à produção de colágeno.

Procedimento exige acompanhamento especializado

Apesar dos benefícios, o laser de CO2 fracionado deve ser realizado com acompanhamento dermatológico.

Cada tipo de pele possui características específicas, o que torna essencial a avaliação de um profissional antes da realização do procedimento, para garantir segurança e resultados adequados.

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