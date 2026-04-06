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Empresário atualiza quadro de saúde de pai de Ana Paula Renault, Gerardo Henrique

Gerardo foi internado com um quadro de desidratação, com infecção urinária e confusão mental

Estadão Conteúdo

Gerardo Henrique Machado Renault, pai de Ana Paula Renault, foi internado no Hospital Felício Rocho, em Belo Horizonte. Em nota divulgada nesta segunda-feira, 6, o empresário Sérgio Tristão, que representa a mineira, detalhou o quadro de saúde do ex-político de 96 anos e tranquilizou fãs da sister.

Segundo o informe, Gerardo foi internado com um quadro de desidratação, com infecção urinária e confusão mental. De acordo com o portal LeoDias, a internação ocorreu na última sexta-feira, 3.

O Estadão entrou em contato com a equipe da participante do BBB 26 e com o hospital para averiguar detalhes, e aguarda retorno.

Na nota, Tristão inclui aspas de Cida Renault, irmã de Ana Paula, que agradece pelas mensagens de carinho e torce para que o pai receba alta médica em breve.

"Papai está internado e se encontra no quarto se recuperando. Agradecemos o carinho e todas as mensagens de apoio recebidas neste momento e espero que ele tenha alta logo", declara.

Esta é a segunda internação de Gerardo desde o início da participação da filha no Big Brother Brasil 26. Em fevereiro, Ana Paula chegou a revelar dentro da casa que quase desistiu do programa devido ao estado de saúde do pai no fim de 2025. Segundo a jornalista, foi ele quem a incentivou a aceitar o convite para retornar ao reality.

Quem é Gerardo Renault?

Natural de Belo Horizonte, Gerardo Renault nasceu em 1929 e construiu carreira na política. Formado em Ciências Jurídicas e Sociais pela Universidade de Minas Gerais, teve atuação no movimento estudantil antes de ingressar na vida pública.

Foi vereador de Belo Horizonte entre 1951 e 1966; em seguida, atuou como deputado estadual de Minas Gerais entre 1967 e 1979, quando participou da elaboração da Constituição estadual e de projetos de desenvolvimento.

Em 1979, foi eleito deputado federal, cargo que ocupou até 1983. Também assumiu a Secretaria Estadual de Agricultura durante o governo de Francelino Pereira. Ao longo da carreira, integrou comissões ligadas à política rural e ao desenvolvimento agrícola.

Após deixar os mandatos eletivos, seguiu atuando como advogado em Belo Horizonte e, em 1991, foi eleito presidente do Instituto de Previdência do Legislativo de Minas Gerais, função que mantém até hoje.

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