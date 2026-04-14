BBB 26 tem Sincerão 'light' com julgamentos de estratégias de jogo; veja resumo
Já na reta final, o reality define o Top 5 após a eliminação nesta terça
Os brothers do BBB 26 participaram de mais um Sincerão no programa nesta segunda, 13. A dinâmica foi mais simples, com os brothers na sala da casa do reality. Eles precisaram indicar uma atitude de um dos colegas que nunca vão repetir. Veja como foi abaixo.
Já na reta final, o reality define o Top 5 após a eliminação nesta terça, 14. Ana Paula, Juliano e Gabriela disputam o Paredão.
Ana Paula
Escolheu: Jordana Atitude: Tentar imprimir a sua verdade.
Gabriela
Escolheu: Milena Atitude: Provocar sem freios.
Juliano
Escolheu: Gabriela Atitude: Ser insegura e explosiva.
Jordana
Escolheu: Ana Paula Atitude: Criar situações para ter um enredo.
Leandro Boneco
Escolheu: Gabriela e Jordana Atitude: Julgar um livro pela capa.
Milena
Escolheu: Gabriela Atitude: Ser desleal com alguém.
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