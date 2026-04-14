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BBB 26 tem Sincerão 'light' com julgamentos de estratégias de jogo; veja resumo

Já na reta final, o reality define o Top 5 após a eliminação nesta terça

Estadão Conteúdo
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Dinâmica acontece toda segunda-feira e estreou na edição deste ano (Foto/Reprodução/Globoplay)

Os brothers do BBB 26 participaram de mais um Sincerão no programa nesta segunda, 13. A dinâmica foi mais simples, com os brothers na sala da casa do reality. Eles precisaram indicar uma atitude de um dos colegas que nunca vão repetir. Veja como foi abaixo.

Já na reta final, o reality define o Top 5 após a eliminação nesta terça, 14. Ana Paula, Juliano e Gabriela disputam o Paredão.

Ana Paula

Escolheu: Jordana Atitude: Tentar imprimir a sua verdade.

Gabriela

Escolheu: Milena Atitude: Provocar sem freios.

Juliano

Escolheu: Gabriela Atitude: Ser insegura e explosiva.

Jordana

Escolheu: Ana Paula Atitude: Criar situações para ter um enredo.

Leandro Boneco

Escolheu: Gabriela e Jordana Atitude: Julgar um livro pela capa.

Milena

Escolheu: Gabriela Atitude: Ser desleal com alguém.

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