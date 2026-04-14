BBB 27 abre inscrições; veja passo a passo de como fazer

As inscrições para o BBB 27 estão oficialmente abertas. O apresentador Tadeu Schmidt fez o anúncio ao vivo na segunda-feira, 13. O Big Brother Brasil 26 chega à reta final, definindo o Top 5 nesta terça, 14, e encerra a edição no próximo dia 21.

Os interessados em integrar o elenco do programa devem realizar a inscrição por meio de um formulário disponível no Gshow. Há requisitos específicos para a participação, como indicar a região de residência e a gravação de um vídeo de apresentação.

Após a primeira etapa de avaliação dos candidatos, a equipe de produção do reality show entra em contato com os potenciais participantes. O objetivo é agendar entrevistas, que podem ser realizadas de forma virtual ou presencial.

Como se inscrever no BBB 27

Acesse o formulário de cadastro no site do Gshow. Escolha a região onde reside ou nasceu. Responda ao questionário com informações pessoais. Inclua fotos no perfil. Grave um vídeo de apresentação, detalhando sua história. Aguarde o retorno da produção pelo e-mail (o domínio oficial é @castitreach.com) e pelo telefone cadastrado.