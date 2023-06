Suposto novo filho de Gugu de 48 anos pode causar reviravolta em disputa por herança

O caso da herança de Gugu Liberato, apresentador falecido em 2019, ganhou nova repercussão que pode mudar toda a divisão da herança estimada em R$ 1 bilhão. Os herdeiros de Gugu foram intimados durante uma audiência que ocorreu na Justiça nesta quarta-feira (21) para discutir o destino da herança. O processo está em segredo de Justiça. A informação foi divulgada pela colunista da Folha de São Paulo, Mônica Bêrgamo.

Os três filhos de Gugu, João Augusto, Marina e Sofia Liberato e mais a irmã do apresentador, Aparecida, foram avisados que um oficial de Justiça estava no local para entregar-lhes uma intimação. Os quatro foram informados de uma ação de investigação de paternidade "post mortem" contra Gugu Liberato.

O suposto novo filho de Gugu se chama Ricardo Rocha, tem 48 anos, é comerciante e pede a reserva que lhe caberia na herança, caso fique provado que ele é filho do apresentador.

Segundo o advogado que defende Rose Miriam e as gêmeas Marina e Sofia, Nelson Wilians, que caso fique comprovada "a paternidade, isso por si só já invalida o testamento".

HISTÓRIA - A mãe de Ricardo, identificada como Otacília Gomes da Silva, teria conhecido Antonio Augusto Moraes Liberato, que depois veio a ser conhecido pelo nome artístico Gugu, no segundo semestre de 1973, em uma padaria que existia na rua Aimberê, no 458, bairro de Perdizes, em São Paulo. A genitora trabalhava como babá e empregada doméstica na residência de uma família nipônica, que morava ao lado da panificadora.

Ela ia diariamente à padaria, "oportunidade em que se encontrava com Antonio Augusto que, muito comunicativo, a flertava e, com o passar do tempo houve a evolução da amizade, alguns passeios, culminando em relacionamento íntimo entre eles".

Em 1974, depois de passar férias com a família para a qual trabalhava no litoral paulista, ela retornou e constatou a gravidez. Otacília procurou Gugu para lhe informar a gravidez. Entretanto, o rapaz não foi encontrado mais encontrado naquele comércio. Ricardo Rocha nasceu em outubro de 1974.

Quando Gugu iniciou a carreira na televisão, o adolescente começou a acompanhá-lo à distância, mas sempre adiou a busca do reconhecimento da paternidade. Com a morte do apresentador e a disputa pela herança, Ricardo Rocha decidiu buscar seus direitos com a ação de paternidade.

O requerente solicitou que um exame de DNA seja feito com os herdeiros para apontar o suposto parentesco com os filhos legítimos de Gugu. Caso a família se negue, Ricardo pede a exumação do cadáver de Gugu Liberato.