Comerciante alega ser filho de Gugu Liberato e exige DNA para entrar na disputa por herança

A família Liberato foi notificada nesta quarta-feira, 21, judicialmente. De forma surpreendente, ocorre mais uma reviravolta durante a audiência judicial sobre a herança do apresentador Gugu Liberato.

Ricardo Rocha, um comerciante de 48 anos, alega ser filho do apresentandor e pede exame de DNA, além disso ele entra na disputa pela fortuna.

De acordo com a colunista Mônica Bergamo, do jornal Folha de S. Paulo, a mãe do rapaz, Otacília Gomes da Silva, teria conhecido Gugu em uma padaria de Perdizes, em São Paulo, durante o segundo semestre de 1973.

Os encontros diários no estabelecimento, resultaram em uma amizade e, posteriormente, em uma relação íntima. Em 1974, ela constatou a gravidez, tentou entrar em contato com Gugu Liberato, sem sucesso.

Ricardo Rocha, que seria fruto desses encontros, pede agora um exame de DNA, a partir da coleta de material genético dos filhos do apresentador. Se ocorrer a negativa do trio, o comerciante exige a exumação do cadáver do comunicador para análise e confirmação do parentesco.

"Diante de eventual recusa dos herdeiros ou parentes em se submeter à cleta de materal genético, que se mostra essencial para o deslinde da contenda, emerge necessária a realização da exumação do cadáver, com a consequente análise do material cadavérico", diz a intimação.

No testamento deixado por Gugu Liberato, ele destina 75% dos seus bens para os três filhos e os outros 25% para cinco sobrinhos.