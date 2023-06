Filha de Gugu é detida nos Estados Unidos; veja o motivo

A filha de Gugu Liberato, Marina Liberato, foi presa na Califórnia, Estados Unidos. A filha gêmea do apresentador, de 19 anos, teria invadido uma casa para fazer uma festa com os amigos, segundo a jornalista Fabiola Reipert. O caso ocorreu em 2020, menos de um ano após a morte de Gugu, mas só ganhou visibilidade nesta quinta-feira (1º).

Ainda de acordo com a jornalista, um colega da jovem teria dito que a residência era dele, o que não era verdade. A mãe do menino trabalhava na casa e ele aproveitou uma viagem dos donos para fazer a reunião. A denúncia foi feita por vizinhos, que afirmaram ter pessoas desconhecidas frequentando o imóvel durante a madrugada.

À época com 16 anos, a herdeira do apresentador, irmã gêmea de Sofia, foi levada para o Conselho Consultivo da Justiça do local, que recebe jovens que cometeram supostos atos delinquentes sob custódia.