Chef Thiago Salvático afirma que se relacionou nove anos com Gugu e conhecia todos ao seu redor

A polêmica em torno do relacionamento entre o chef de cozinha Thiago Salvático, de 32 anos, e o apresentador de televisão Gugu Liberato, que morreu em 2019, aos 60 anos, ainda não teve um fim. Nesta segunda-feira (6), o colunista Leo Dias publicou entrevista exclusiva com o empresário, que deu detalhes sobre a sua vida amorosa com o falecido apresentador.

Salvático recentemente perdeu um processo na Justiça onde não foi reconhecida sua união estável com Gugu. Na decisão tomada em janeiro deste ano, o juiz afirmou que ambos podem ter tido um relacionamento amoroso, mas que não se pode afirmar que Thiago e Gugu eram um casal:

“É impossível dizer, tanto que o próprio autor não diz, que fossem considerados um casal, que tivessem um relacionamento estável, público e duradouro, como se casados fossem e com o objetivo de constituir família”, declarou o juiz em um trecho da decisão.

Durante sua entrevista para o colunista Leo Dias, o chef afirma que a história que está em jogo não é apenas de Gugu, mas sua também. Salvático conta que ele e Gugu se relacionaram por nove anos e que o relacionamento só acabou por conta do falecimento do apresentador.

O empresário também afirmou que todas as pessoas próximas a Gugu lhe conheciam e que apenas a mídia não sabia da relação:

“Era algo que nós vivíamos entre nós apenas. Foram nove anos e eu daria tudo pra ter ele aqui de novo, comigo. Nós passamos o último aniversário dele aqui em Sintra, Portugal. Todos os amigos e empregados do Gugu me conheciam”, declarou Salvático.

O chef lamenta que precise provar o seu relacionamento com Gugu, tendo em vista que conhecia todos ao seu redor. “É triste tirar alguém da minha vida e eu ter que ficar provando”, disse.

Veja a entrevista completa de Thiago Salvático para a coluna de Leo Dias:

Como o Gugu Liberato morreu?

Gugu Liberato morreu em novembro de 2019 aos 60 anos. A causa da morte foi um acidente doméstico em sua casa no exterior, onde ele sofreu uma queda fatal. Gugu era conhecido por seu carisma, humor e talento para conectar-se com o público em seus programas de TV. O apresentador é considerado uma lenda na indústria da televisão brasileira. Sua morte foi sentida por milhões de fãs e colegas ao redor do mundo.

(Estagiário Gabriel Mansur, sob supervisão do editor executivo de OLiberal.com, Carlos Fellip)