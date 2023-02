Filho de Gugu corta relações com a mãe e as irmãs

A disputa pela herança milionária de Gugu Liberato teria provocado um racha na família do falecido apresentador, segundo informou o colunista Leo Dias. O filho mais velho dele, João Augusto, rompeu relações com a mãe, Rose Miriam, e com as irmãs gêmeas, Marina e Sofia. João apoia a tia, Aparecida Liberato, irmã de Gugu, que foi nomeada inventariante dos bens deixados por ele.

Rose Miriam tenta provar na justiça que possuía uma união estável com Gugu, já que não teve essa condição reconhecida pelo próprio apresentador, que a excluiu da divisão da herança.

Já Aparecida, a mãe do apresentador, Maria do Céu, e os irmãos dele, tentam provar que a alegada união nunca existiu.

Marina e Sofia continuam apoiando a mãe. Há dois dias, elas reforçaram o apoio ao ser noticiado que Thiago Salvático, suposto companheiro de Gugu, se uniu aos familiares dele em mais uma tentativa de provar a não união estável com Rose.

As gêmeas criticaram as tentativas de “agredir nossa verdadeira família, nossa mãe e especialmente a memória do nosso pai”.

“Estamos e sempre estivemos apoiando nossa mãe em sua luta para que seja feita justiça, o que esperamos deve ocorrer muito em breve”, escreveram elas em publicação conjunta no Instagram.