Família de Gugu Liberato se une ao suposto companheiro do apresentador contra Rose Miriam

Ainda não tiveram fim os embates judiciais pelo espólio do apresentador Gugu Liberato, que morreu em 2019. O colunista Léo Dias teve acesso aos documentos do processo onde os advogados da mãe e dos irmãos do apresentador decidiram quem são as pessoas que vão testemunhar contra Rose Miriam, esposa de Gugu.

O objetivo dos advogados é expor porque que a mãe dos filhos do apresentador não possuía união estável com ele. Assim, a intenção é fazer com que Rose Miriam, ainda que tenha gerado João, Marina e Sofia, não possa participar da divisão dos bens do apresentador.

Thiago Salvático, apontado como suposto companheiro do famoso e que mora na Alemanha, faz parte da lista de pessoas convocadas a depor. Também faz parte do rol de testemunhas os apresentadores Sonia Abrão, Otávio Mesquita, Leão Lobo e Márcia Goldschmidt.

Foi convocado também Geraldo Luis, da Record TV, para testemunhar a favor da família de Gugu sobre a criação de João Augusto, Marina e Sofia.

A audiência vai ocorrer de forma híbrida, com depoimentos em modo presencial por parte da família do Gugu e de modo remoto com Rose Miriam e suas filhas, que moram em Orlando, nos Estados Unidos.