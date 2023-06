Thiago Salvático diz ter vídeos de sexo com Gugu Liberato: 'Ia dar 3 bilhões de visualizações'

Em meio às disputas judiciais em torno do reconhecimento de uma união estável com o falecido apresentador Gugu Liberato, ocorrido em novembro de 2019, Thiago Salvático, chef de cozinha, revelou possuir vídeos de natureza íntima com o apresentador, com quem alega ter mantido um relacionamento amoroso por oito anos.

Em uma entrevista à revista "Veja", Thiago explicou sua decisão de não expor as gravações de seus momentos íntimos com Gugu. "Ainda bem que não coloquei vídeos desse nível no processo. Porque vaza tudo, estaria rolando vídeo nosso de sexo, mas pensei: 'É melhor não' (risos). Ia dar 3 bilhões de visualizações. E quando a gente não estava junto, conversava umas duas horas diariamente pelo Skype", disse.

O chef de 35 anos relatou à revista que ele e Gugu mantinham uma relação comum, e quando não podiam se encontrar, se comunicavam diariamente por meio de chamadas de vídeo. Ele disse: "Era uma relação normal. Íamos ao shopping, a restaurantes, assistíamos a filmes. Fazíamos tudo normal. Só que ele era muito discreto". Thiago também compartilhou uma captura de tela de uma conversa privada com o apresentador em suas redes sociais.

De acordo com Thiago, a última vez em que viu Gugu foi um dia antes do acidente fatal que vitimou o apresentador. Ele afirmou: "Nós jantamos na noite anterior à morte, na casa dele. Pela manhã, conversamos por telefone e ele embarcou. Falamos pela última vez antes do avião decolar, ainda no Brasil".

No entanto, a relação entre Thiago Salvático e Gugu Liberato é contestada pelos filhos do apresentador e pela mãe das crianças, Rose Miriam. Recentemente, um trecho do processo judicial foi divulgado, onde Marina, uma das herdeiras, se refere a Thiago como "aquele gay". O cozinheiro lamentou a postura da filha de Gugu, afirmando: "Acho triste, realmente triste. Porque vem de pessoas que não receberam essa educação. Triste mais pelo pai. Tenho certeza de que, se ele estivesse aqui e ela fizesse qualquer coisa assim, ele restringiria... No fundo, é a questão financeira que a move a agir assim. Querendo ou não, está desrespeitando a memória do pai também".