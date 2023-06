Filhas de Gugu não concordam com validação do testamento e recorrerão de decisão do STJ

As gêmeas Marina e Sofia Liberato, filhas de Gugu com Rose Miriam, irão recorrer da decisão do Superior Tribunal de Justiça (STJ), que validou o testamento feito pelo apresentador em 2011. No testamento, o apresentador Gugu deixou 75% para os três filhos, 25% para cinco sobrinhos, e nada para a Rose Miriam Di Matteo, mãe dos filhos.

Augusto, Marina e Sofia receberão 75% da fortuna avaliada em R$ 1 bilhão. Já os outros 25%, ficará com os cinco sobrinhos de Gugu, sendo três deles filhos do irmão mais velho do apresentador, Amandio Liberado, de 70 anos, e dois de Aparecida Liberato, curadora do espólio.

VEJA MAIS

No litígio familiar que se tornou a distribuição da herança de Gugu, Rose Miriam tem apoio das filhas gêmeas, que defendem a sua inclusão na herança, enquanto o mais velho Augusto está contra a mãe e a favor da família paterna.

A defesa de Rose Miriam e das filhas gêmeas de Gugu, o advogado Nelson Willians, argumenta que o comunicador não “respeitou a parte legítima dos filhos”. “Os ministros decidiram reverter a correta decisão do Tribunal de Justiça de São Paulo, que havia reduzido a disposição testamentária a fim de que o testamento deixado pelo apresentador Gugu Liberato respeitasse o disposto em lei e na jurisprudência do próprio STJ. No testamento, ele dispôs de 100% da totalidade de seus bens, sem respeitar a parte legítima dos filhos”, declarou ao portal Metrópoles.

O advogado argumenta que o testamento não segue o estabelecido em legislação, pois o testador deve resguardar a metade de todo seu patrimônio (parte legítima) para os herdeiros diretos, só pode repartir em testamento a outra metade (parte disponível). O advogado ressaltou ainda que o processo de reconhecimento de união estável de Rose Miriam tramita em outro processo.