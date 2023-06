Thiago Salvático 'namorado de Gugu' mostra conversa antiga em meio à polêmica por herança

Thiago Salvático teria namorado o apresentador Gugu Liberato, que faleceu em 2019. Thiago compartilhou os prints nos seus stories do Instagram de uma declaração de amor que teria sido feita por Gugu. Os prints foram postados em meio às polêmicas envolvendo a herança de Gugu. A próxima audiência sobre a herança será no dia 22 de junho.

Thiago compartilhou um print em seus stories do Instagram de uma conversa por DM com Gugu, onde o apresentador manda uma publicação com a foto da cantora Maria Bethânia e Salvático responde "Eu também te amo". A conversa seguiu com um bom dia de Gugu e um bom dia de Thiago, no dia seguinte.

A assessoria de Salvático se pronunciou sobre o vazamento de uma conversa entre os filhos de Gugu, Marina, Sofia e João Augusto Liberato com seus advogados. “Lamento o teor das conversas publicadas que demonstram a real motivação do processo da Rose. Sigo acreditando que a Justiça enxergará a verdade no seu tempo”, disse em nota enviada à imprensa.

A nota faz referência ao trecho da conversa que Marina cita Salvático, ao sugerir que por não ter união estável, outras pessoas também poderiam reivindicar herança. "Se ela não for reconhecida outra pessoa, como Thiago Salvático, pode entrar em um processo contra a gente, e quem não iria querer tentar ganhar dinheiro, né?".

