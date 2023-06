Sem camisa, filho de Gugu exibe músculos em meio a polêmicas com mãe e irmãs

João Augusto Liberato, de apenas 21 anos, filho de Gugu Liberato, não tem poupado investimentos e tempo para se dedicar ao corpo. Durante polêmicas envolvendo a herança do pai, um amigo do rapaz entregou que ele tem se dedicado à atividade física há cinco meses. O estudante de Comunicação e Administração não é de postar fotos exibindo seu corpo. Agora, contente com o resultado do exercício, João postou um story sem camisa ao lado do colega de treino.

"Cinco meses de treino", escreveu o amigo de João Augusto ao postar uma foto exibindo os músculos com o herdeiro de Gugu.

João Augusto Liberato e amigo (Foto Instagram @joaoaugustoliberato)

No último mês, o nome de Gugu voltou a ser pauta por causa da disputa da herança de R$ 1 bilhão deixada pelo apresentador. O testamento deixado por Gugu dá 75% dos bens aos filhos, 25% a cinco sobrinhos e nada a Rose Miriam, mãe dos filhos do apresentador, que luta na Justiça para ter direito a 50% da herança.

