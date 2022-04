Por que Whindersson Nunes quer se aposentar? Show de despedida será em Belém

Whindersson Nunes pegou os fãs de surpresa ao anunciar que irá se aposentar dos palcos. O humorista, que está com 27 anos, disse que pretende fazer alguns shows até a metade de 2022 e que depois vai aproveitar a vida longe do mundo da fama. Muito foi especulado na web sobre os motivos que fizeram Whindersson tomar a decisão, e as polêmicas e situações na vida pessoal do humorista foram apontadas como determinantes.

Após toda a repercussão, o próprio humorista usou as redes sociais para falar sobre o que teria sido crucial para sua aposentadoria. Mas, ao contrário do que muitos pensam, ele afirmou que não será algo definitivo pois pretende trabalhar em outros projetos no futuro.

Por que Whindersson Nunes quer se aposentar?

O humorista disse que deseja aproveitar o tempo que perdeu devido todo o investimento que fez em sua carreira. Segundo ele, já são mais de 10 anos de trabalho, em que ele não pode aproveitar a sua vida pessoal.

“Quero viver, assim, uma adolescência com responsabilidade. Porque eu meio que não tive adolescência. Fui criança até os 20 anos, e depois dali estou na pegada, trabalhando, desde sempre. E só fiz isso até hoje. E agora estou querendo me conectar de volta", declarou.

Apesar da declaração de Whindersson, os fãs acreditam que os diversos momentos difíceis passados por ele nos últimos anos - como um divórcio, término de noivado e a perda do filho - também tiveram um peso nessa escolha. Muitas pessoas o apoiam e concordam que ele precisa de um período de descanso para ficar bem e, quem sabe, retornar ao humor.

Quanto é a fortuna de Whindersson Nunes?

Whindersson Nunes acumula uma fortuna milionária. Em todos os anos de trabalho, além do dinheiro em conta, ele também possui muitos bens, como um jatinho e mansões. Para conquistar tudo isso, o humorista soma salários tanto de sua conta no Youtube, como de outros trabalhos nas redes sociais.

O portal Youtubers anunciou, em pesquisa, que o salário mensal de Whindersson ultrapassaria o valor de 197 mil dólares (cerca de R$ 962 mil reais). Além disso, a fortuna via YouTube do humorista seria cerca de R$ 405 mil por mês. De acordo com algumas reportagens, ele lucrou mais de R$ 2,5 milhões com shows stand-up e propagandas (publi nas redes sociais e comerciais na televisão) somente em 2020.

(Estagiária Maiza Santos, sob supervisão da editora Web de OLiberal.com, Vanessa Pinheiro)