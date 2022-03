Bruce Willis se aposenta aos 67 anos após diagnóstico de afasia

A família de Bruce Willis informou nesta quarta-feira (30) por comunicados em redes sociais que o ator vai se aposentar. O motivo é que ele foi diagnosticado com afasia, um distúrbio de linguagem que está afetando sua comunicação. Saiba o que é afasia.

VEJA MAIS

Rumer Willis, uma das filhas do ator, divulgou o comunicado em seu Instagram.

"Para os incríveis apoiadores de Bruce, como família, queremos compartilhar que nosso amado Bruce está passando por alguns problemas de saúde e recentemente foi diagnosticado com afasia, o que está afetando suas habilidades cognitivas. Como resultado disso e com muita consideração, Bruce está se afastando da carreira que significou tanto para ele", diz o comunicado.

"Este é um momento realmente desafiador para nossa família e estamos muito gratos por seu amor, compaixão e apoio contínuos. Nós estamos passando por isso como uma unidade familiar forte e queremos trazer seus fãs porque sabemos o quanto ele significa para vocês, assim como vocês significam para ele", explica no comunicado.

Aos 67 anos, Bruce Willis ficou muito conhecido pela série televisiva "A gata e o rato" e se tornou um ator famoso em Hollywood com o longa de ação "Duro de Matar" (1988).

A afasia é caracterizada por um distúrbio de linguagem, afetando a capacidade de comunicação de um paciente. O transtorno pode aparecer após uma lesão ou acidente vascular cerebral (AVC). Também pode se desenvolver aos poucos, acompanhando o crescimento de um tumor ou no desenvolvimento de uma doença. As informações são do portal PEBMED.

A área do cérebro afetada pela afasia costuma ser o hemisfério esquerdo, responsável pelas capacidades de falar, ler, escrever e compreender. No entanto, cada um dos aspectos da linguagem está em uma parte diferente do órgão, o que faz existir mais de um tipo de afasia.

De acordo com especialistas, a família não deve excluir um paciente com afasia. A pessoa, de acordo com a publicação, não deixou de ser inteligente, apenas não consegue expressar com habilidade o que pensa.

Para ajudar um paciente com afasia, a família pode fazer perguntas de respostas “sim” ou “não” e parafrasear de vez em quando durante a conversa. Um fonoaudiólogo é importante para ajudar na recuperação. Assim como uma equipe multidisciplinar, em conjunto com a presença da família e amigos.