Afasia: qual é a doença que fez Bruce Willis paralisar a carreira de ator

O que é afasia? A 'doença de Bruce Willis' é caracterizada por um distúrbio de linguagem, que afeta diretamente a capacidade de comunicação da pessoa e se assemelha a uma lesão ou a um acidente vascular cerebral (AV). O transtorno atingiu o ator Bruce Willis, que, aos 67 anos, teve de paralisar a carreira de ator.

Relembre cinco filmes de ação de Bruce Willis:

O que a Afasia faz?

O paciente passa a ter dificuldades em habilidades como falar, ler, escrever e compreender, porque a área do cérebro afetada pela afasia costuma ser o hemisfério esquerdo, responsável por tais funções. De acordo com especialistas, a família é fundamental para a sequência do tratamento de um paciente com afasia, porque a capacidade intelectual da pessoa segue intacta. A doença afeta somente na forma de expressar o que pensa.

Quais os principais sintomas da Afasia?

Os sintomas da Afasia começam com a troca de palavras e da dificuldade de escrever. Outro sinal inicial da Afasia é dizer palavras que sem sentido. O exame capaz de confirmar a existência da doença é o mesmo que é usado para comprovar se existe alguma lesão cerebral.

Qual é o tratamento para Afasia?

Um fonoaudiólogo é peça fundamental para a recuperação do paciente, que, naturalmente, precisará do apoio de um profissional para auxiliar a coordenação motora e também se manter em sociedade. Vale lembrar que também é possível se comunicar por meio de dispositivos eletrônicos, livros e placas. No entanto, a doença não tem cura. As informações são do portal PEBMED.