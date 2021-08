Maria Lina e Whindersson Nunes anunciam fim do relacionamento

O humorista Whindersson Nunes e a universitária Maria Lina não estão mais juntos. Eles utilizaram as redes sociais, nesta sexta-feira (13), para comunicar os fãs sobre a decisão de por fim ao noivado, que se iniciou em março deste ano.

Em uma publicação feita no Instagram, Maria Lina afirmou ter sido muito bom dividir a vida ao lado do comediante. Juntos, eles chegarem a ter o pequeno João Miguel, que nasceu prematuro e veio à óbito após o nascimento, com 22 semanas.

"Construímos uma história linda!! Nos amamos e nos respeitamos todos os dias que estivemos juntos", iniciou a moça. No fim, ela pediu que os fãs respeitem a decisão do ex-casal de não permanecer mais juntos.

Whindersson Nunes também publicou um post comunicando o fim do relacionamento com Maria. Ele afirmou que "daria uma notícia muito triste aos fãs", e antes de tudo, pediu que a ex-companheira não fosse vítima de ataques e xingamentos na internet.

"Eu espero do fundo do meu coração, que você não ataque a Maria, eu nem vou dizer 'que ninguém ataque' porque o mal existe, e está por aí e não vai parar. Por isso digo 'você' mesmo, pra pelo menos você me entender. Do fundo do coração, recebam alguém com carinho por aqui pela internet, em vez de dizer que alguém chegou a algum lugar por alguém ou algo, e sim alguém que tem sonhos, que quer ajudar a família os amigos, mostrar a empatia q vcs tanto pedem quando alguém se mata por aqui. Eu e Maria vamos estar sempre ligados, por um anjo que Deus deu, um anjo que veio pra impactar de todas as formas e um dia também espero entender tudo isso, e me reerguer, pq palhaço sem graça perde o emprego no circo", disse.