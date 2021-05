Luísa Sonza é atacada por internautas após morte de filho de Whindersson Nunes

A cantora Luísa Sonza, ex-mulher de Whindersson Nunes, está novamente sendo atacada na internet. desta vez, pelo falecimento do bebê de Whindersson e Maria Lina. Tudo porque, recentemente, ela reacendeu a polêmica envolvendo o término do casamento com o humorista.

Internautas começaram a atacar Luísa Sonza nos comentários de suas publicações no Instagram, chegando a chamar a cantora de assassina. “Promover hate em uma gestante por puro marketing é de um egoísmo absurdo”, escreveu uma. “Tá feliz, seu verme? Você tem culpa no cartório”, disparou outro. “Seus fãs doentes atacaram uma grávida e desejaram a morte de um bebê e você compactuou com isso”.

O filho do humorista morreu na madrugada desta segunda-feira (31), João Miguel, nasceu prematuro de 22 semanas, cerca de cinco meses e meio, no último sábado (29). O pequeno ficou internado na UTI, mas não resistiu.