Luíza Sonza é xingada na web após fim de relacionamento de Whindersson e Maria Lina

A confirmação do término do comediante Whindersson Nunes e Maria Lina chocou fãs e causou maior alvoroço, nas redes sociais, no início da tarde desta sexta-feira (13). Ninguém esperava o fim repentino do ex-casal. Mesmo afastada do humorista, Luísa Souza, ainda é apontada como a pivô da separação e recebeu vários xingamentos.

LEIA MAIS

No Twitter, o nome de Whindersson Nunes ficou entre os mais comentados na plataforma. A notícia dividiu opiniões entre os fãs do comediante, em alguns comentários, é possível ver pessoas lamentando o fim precoce do ex-casal, mas em outros, há uma grande torcida para a reconciliação dele com a cantora e ex-esposa do piauiense.

VEJA MAIS

Luíza Sonza também tem sido alvo de ataques e sendo a intitulada como a “culpada” pelo término de Whindersson. Veja a repercussão:

Ainda na manhã desta sexta-feira (13), Whindersson pediu que a ex-companheira, Maria Lina, não fosse vítima de ataques e xingamentos na internet. Em uma publicação emocionada, ele também implorou pela empatia das pessoas ao tratar da repercussão do assunto.